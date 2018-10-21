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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вице-мэр в банде

В Сочи раскрыли коррупционную схему, на которой наживались чиновники
Текст: Ольга Максимова
Российская газета - Федеральный выпуск №7699 (236)
Сразу семь фигурантов громкого дела о коррупции в мэрии Сочи заключены под стражу. Среди членов организованной преступной группы несколько действующих и экс-чиновников администрации, адвокаты и бизнесмены из сферы строительства.

Так, после ходатайства СК России Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца в отношении первого вице-мэра Сочи Сергей Юрина, которого обвиняют во взяточничестве. Аналогичные меры пресечения и обвинение у бывшего замглавы города Анатолия Рыкова, несколько месяцев назад ушедшего с госслужбы.

Деньги коррупционеров пойдут в Пенсионный фонд

Как удалось выяснить "РГ", в деле речь идет о двух эпизодах получения чиновниками взяток от местного предпринимателя за разрешение на строительство жилья в Сочи. По версии следствия, была разработана целая схема с четким распределением ролей. При обращении бизнесмена в мэрию за согласованием стройки сначала следовал отказ, после бизнесмену советовали обратиться в суд. Во время заседания особо возражений со стороны властей не было, что обеспечивало гарантированное решение в пользу бизнесмена. За услугу чиновники, по данным СКР, просили вознаграждение от 50 миллионов до 100 миллионов рублей за каждую сделку. В результате по такому сценарию было согласовано строительство двух многоквартирных домов.

Напомним, начались громкие аресты в регионе еще весной. Тогда под стражу были взяты архитектор Краснодара Игорь Мазурок и первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит. Высокопоставленным чиновникам инкриминируется превышение должностных полномочий в вопросах, связанных с самостроями и обманутыми дольщиками.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией
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