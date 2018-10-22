Новости

Смертность от рака в Москве снизилась примерно на 10% 17:24
В Туве отец насмерть забил новорожденного сына кочергой 17:23
В Крыму назвали идею переименовать полуостров "торжеством идиотизма" 17:21
В Ростове детям до 7 лет запретят появляться на улице без взрослых 17:18
Google показал на главной странице прозодежду Варвары Степановой 17:03
Из больницы выписали девочку, пострадавшую при взрыве под Гатчиной 16:57
МИД: Встреча "астанинской тройки" пройдет 23 октября в Москве 16:39
Новый десантный корабль "Иван Грен" прибыл на Северный флот 16:39
Сергей Собянин назвал сроки запуска наземного метро 16:29
СМИ сообщили о задержании в Москве певца Mr. Credo 16:25
В Ленобласти ранили ножом двух подростков 16:18
Принц Гарри рассказал, какого пола хочет ребенка 16:15
Ким Чен Ын потратил $640 млн на элитные вещи вопреки санкциям 16:13
Собянин: Продолжительность жизни в Москве достигнет 80 лет 16:12
CNN показал видео с подставным Джамалем Хашукджи 16:07
Госпитализирован актер, заменивший умершего коллегу в фильме Тарантино 15:57
Владимир Легойда: Вопрос о визите папы Франциска в Россию не стоит 15:50
"Уралвагонзавод" остался без электроэнергии из-за аварии 15:50
В Минобороны заявили о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму 15:46
Путин выступит перед предпринимателями на ВДНХ 15:41
Обвинивший Олега Газманова в плагиате омич объяснил, чего он хочет 15:40
Премьер-министр Италии: Россия должна вернуться в "большую восьмерку" 15:38
Опубликовано видео с места наезда танка на каскадера под Калугой 15:37
РПЦ потребовала извинений от Константинополя 15:36
На границах Сирии с другими государствами заработали пункты пропуска 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
Дружба, любовь и месть. Что не пропустить по ТВ
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
22.10.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опубликовано видео с места наезда танка на каскадера под Калугой

Текст: Анна Скудаева (Калуга)

Следственный комитет РФ опубликовал видео со съемочной площадки в Медынском районе, где во время выполнения трюка погиб каскадер. По данному факту ведомством проводится проверка.

Фото: depositphotos.com
Под Ярославлем на съемках сериала "СМЕРШ" погиб актер массовки

Как сообщает пресс-служба СК России, 22 октября на территории недействующего аэродрома в городе Медынь Калужской области при съемках художественного фильма погиб 31-летний житель Москвы.

- По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка. По сценарию, танк должен был остановиться на расстоянии около 3-х метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу, - сообщили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас продолжается опрос очевидцев. Как ранее сообщалось, в Медынском районе Калужской области идут съемки военной драмы "Ильинский рубеж".

В фильме рассказывается о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Большинство из 3500 курсантов двух подольских училищ и их командиров, брошенных на защиту "последнего рубежа" на подступах к столице, погибли.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Минобороны заявили о попытке Киева блокировать счета моряков в Крыму
В Кремле прокомментировали расследование убийства Захарченко
Песков пояснил слова Путина про рай
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Перед нападением на керченский колледж Росляков сжег улики