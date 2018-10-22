Опубликовано видео с места наезда танка на каскадера под Калугой

Следственный комитет РФ опубликовал видео со съемочной площадки в Медынском районе, где во время выполнения трюка погиб каскадер. По данному факту ведомством проводится проверка.

Как сообщает пресс-служба СК России, 22 октября на территории недействующего аэродрома в городе Медынь Калужской области при съемках художественного фильма погиб 31-летний житель Москвы.

- По предварительным данным, в съемке сцены участвовали два танка. По сценарию, танк должен был остановиться на расстоянии около 3-х метров от каскадера, но не остановился и совершил наезд. Пострадавший скончался по дороге в больницу, - сообщили в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, сейчас продолжается опрос очевидцев. Как ранее сообщалось, в Медынском районе Калужской области идут съемки военной драмы "Ильинский рубеж".

В фильме рассказывается о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой. Большинство из 3500 курсантов двух подольских училищ и их командиров, брошенных на защиту "последнего рубежа" на подступах к столице, погибли.