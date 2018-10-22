Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 11

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Богородском районе увеличилось с 10 до 11 человек. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Напомним, ДТП произошло сегодня около 7.15 на автодороге Нижний Новгород - Касимов с участием автомобиля KIA Sorento, выехавшим на полосу встречного движения, и рейсового автобуса марки ЛиАЗ, следовавшего по маршруту № 219 "Поселок Буревестник - Нижний Новгород".

В результате аварии погиб виновник ДТП - водитель внедорожника. Водитель автобуса и десять пассажиров пострадали. Одних осмотрели на месте, других направили в больницу № 13 Нижнего Новгорода.

Погибший виновник ДТП - мужчина 1972 год рождения - злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в этом году, по информации ГИБДД, он совершил нарушения 40 раз.