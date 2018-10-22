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22.10.2018 20:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опасный рейс

Один человек погиб и 19 пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой
Текст: Ирина Белова
Российская газета - Федеральный выпуск №7700 (237)
В понедельник на 21-м километре автодороги Нижний Новгород - Касимов автомобиль KIA Sorento, двигавшийся из приволжской столицы, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом марки "ЛиАЗ". В салоне находились 50 пассажиров.

Авария случилась недалеко от виадука над железной дорогой. В этом месте образовался серьезный затор, несколько часов для движения была открыта только одна полоса.

- Эта дорога опасна спусками и подъемами. Авария произошла в момент, когда водитель автомобиля ехал на спуске. К тому же это путепровод, а там в первую очередь образуется гололедица, - объяснили в региональной ГИБДД.

На Кубани в ДТП четыре человека погибли и трое пострадали

Виновник ДТП - водитель автомобиля - погиб. Им оказался мужчина 1972 года рождения, злостный нарушитель правил дорожного движения. Только в этом году, по информации ГИБДД, он 40 раз совершал различные нарушения.

Пострадали водитель автобуса и 18 пассажиров, среди которых есть дети. Одни отделались легкими ушибами, другим понадобилась медицинская помощь. Три человека были доставлены в травматологический центр городской клинической больницы N 13 Нижнего Новгорода.

Кроме того, трое пострадавших самостоятельно обратились в приемный покой Богородской центральной райбольницы. Двое из них госпитализированы в травматологическое отделение с подозрением на сотрясение головного мозга, и один ребенок направлен на амбулаторное лечение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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