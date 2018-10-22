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22.10.2018 10:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске более 500 человек эвакуировали из-за пожара в школе

Текст: Никита Зайков (Омск)

В одной из школ Советского округа Омска произошел пожар. Из здания эвакуировали 520 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

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По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 09.42 по местному времени и уже через 15 минут специалистам удалось справиться с огнем. Несмотря на небольшую площадь задымления, спасатели на время тушения пожара эвакуировали из здания школы всех учеников и преподавателей. Угроза дальнейшего распространения огня устранена.

На месте работало 20 человек личного состава ГУ МЧС по Омской области, было привлечено пять единиц техники. Кроме того, в ликвидации возгорания участвовало звено газодымозащитной службы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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