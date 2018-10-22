В Омске более 500 человек эвакуировали из-за пожара в школе

В одной из школ Советского округа Омска произошел пожар. Из здания эвакуировали 520 человек, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 09.42 по местному времени и уже через 15 минут специалистам удалось справиться с огнем. Несмотря на небольшую площадь задымления, спасатели на время тушения пожара эвакуировали из здания школы всех учеников и преподавателей. Угроза дальнейшего распространения огня устранена.

На месте работало 20 человек личного состава ГУ МЧС по Омской области, было привлечено пять единиц техники. Кроме того, в ликвидации возгорания участвовало звено газодымозащитной службы.