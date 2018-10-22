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22.10.2018 17:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Миприроды: Воздух во Владикавказе после пожара оказался в норме

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

Росприроднадзор не зафиксировал превышения загрязняющих веществ в воздухе после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе. Об этом говорится в информации, которая появилась вечером в понедельник на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Сообщается, что оперативная группа Управления Росприроднадзора по Республике Северная Осетия-Алания прибыла на место пожара вместе с сотрудниками лаборатории ФГБУ ЦЛАТИ. На границе санитарно-защитной зоны предприятия взяты все необходимые пробы загрязняющих веществ.

"По состоянию на 22 октября превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано. Состояние атмосферного воздуха в районе возгорания нормализовалось", - отмечается в сообщении.

Кроме того, сотрудники лаборатории отобрали пробы на присутствие в воздухе тяжелых металлов и органических соединений, но результаты анализа станут известны во вторник, 23 октября.

Пожар на крупнейшем в Северной Осетии заводе "Электроцинк" начался в электролитном цеху около четырех часов утра 21 октября. Площадь возгорания быстро достигла 4,5 тысяч квадратных метров, на площади 500 квадратов здание обвалилось. Во время тушения погиб один из пожарных еще трое обратились к медикам за помощью.

Проверку причин ЧП ведут сотрудники прокуратуры республики и СУ СКР по Северной Осетии.

Происшествия ЧП Пожары Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ
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