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22.10.2018 10:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку пожара на заводе во Владикавказе

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)

Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту крупного пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе.

Фото: МЧС РФ/ РИА Новости
Пожар на заводе во Владикавказе ликвидирован

"По факту пожара организована проверка, по ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, ЧП в электролитном цеху на крупнейшем республике заводе "Электроцинк" произошло в ночь на 21 октября. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысяч квадратных метров. Около 500 квадратных метров здания одного из цехов обрушились. По информации минздрава РСТО-Алания, в результате пожара один спасатель погиб, а еще трое обратились за помощью к медикам.

Как выяснилось, в загоревшемся цехе завода отсутствовала система автоматического пожаротушения. Однако причины самого возгорания пока не установлены .

Всего для ликвидации технологического пожара было привлечено 146 человек и 42 единицы техники.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Владикавказ
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