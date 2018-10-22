Прокуратура начала проверку пожара на заводе во Владикавказе

Прокуратура Северной Осетии начала проверку по факту крупного пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе.

"По факту пожара организована проверка, по ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц предприятия", - отметили в пресс-службе ведомства.

Как уже сообщалось, ЧП в электролитном цеху на крупнейшем республике заводе "Электроцинк" произошло в ночь на 21 октября. Общая площадь возгорания составила 4,5 тысяч квадратных метров. Около 500 квадратных метров здания одного из цехов обрушились. По информации минздрава РСТО-Алания, в результате пожара один спасатель погиб, а еще трое обратились за помощью к медикам.

Как выяснилось, в загоревшемся цехе завода отсутствовала система автоматического пожаротушения. Однако причины самого возгорания пока не установлены .

Всего для ликвидации технологического пожара было привлечено 146 человек и 42 единицы техники.