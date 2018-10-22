В Керчи проверят законность выдачи справок на оружие студенту-убийце

В Керчи начались проверки медучреждений, которые выдали медсправки для приобретения оружия студенту Владиславу Рослякову, устроившему стрельбу в политехническом колледже. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения РК Николай Деркач.

По его словам, заключения психиатра и нарколога были получены в психоневрологическом диспансере, а общая справка - в керченской поликлинике. С этими документами на руках Росляков прошел стандартную шестичасовую программу обучения правилам безопасного обращения с оружием в одном из частных учреждений дополнительного профобразования, занимающихся подготовкой частных охранников.

Напомним, студент Керченского политехнического колледжа 17 октября открыл стрельбу по учащимся и педагогам и устроил взрыв в учебном заведении. Погибли 20 человек. Всего пострадали более 70 человек.