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23.10.2018 15:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 28

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)

До 28 человек возросло число пострадавших в ДТП, случившемся 22 октября в Богородском районе Нижегородской области.

Это связано с тем, что некоторые люди не сразу обратились за медицинской помощью, поэтому информация уточнялась в течение суток.

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Как сообщило сегодня региональное управление ГИБДД, большинство пострадавших (22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних) получили легкие травмы и ушибы. После обращения в медицинские учреждения они были отпущены. А шесть человек, в том числе 17-летний юноша, госпитализированы.

Напомним, авария произошла в понедельник около 07.15. На 21-м километре трассы "Нижний Новгород - Касимов" водитель автомобиля Kia Sorento, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с пассажирским автобусом "ЛиАЗ".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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