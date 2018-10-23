Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области увеличилось до 28

До 28 человек возросло число пострадавших в ДТП, случившемся 22 октября в Богородском районе Нижегородской области.

Это связано с тем, что некоторые люди не сразу обратились за медицинской помощью, поэтому информация уточнялась в течение суток.

Как сообщило сегодня региональное управление ГИБДД, большинство пострадавших (22 человека, в том числе четверо несовершеннолетних) получили легкие травмы и ушибы. После обращения в медицинские учреждения они были отпущены. А шесть человек, в том числе 17-летний юноша, госпитализированы.

Напомним, авария произошла в понедельник около 07.15. На 21-м километре трассы "Нижний Новгород - Касимов" водитель автомобиля Kia Sorento, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с пассажирским автобусом "ЛиАЗ".