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23.10.2018 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку о нецензурном тексте на олимпиаде в Казани

Текст: Олег Корякин

Прокуратура Татарстана организовала проверку по факту предоставления на школьную олимпиаду в Казани текста с нецензурной лексикой. Об этом корреспонденту "РГ" заявил руководитель пресс-службы надзорного ведомства Руслан Галиев.

- О ситуации нам известно, сейчас сотрудники детально изучают всю имеющуюся информацию. По результатам проверки, срок проведения которой составляет 30 дней, станет ясно, имелись ли какие-либо нарушения, - сообщил представитель прокуратуры РТ.

Фото: depositphotos.com
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В свою очередь, источник в министерстве образования и науки Татарстана в беседе с корреспондентом "РГ" отметил, что задание с ненормативной лексикой попало к участникам школьной олимпиады из-за недоразумения.

- Педагог взяла этот текст из федерального перечня. Ошибку быстро обнаружили и фрагмент заменили. Возникшую ситуацию обсудили на специально созванном совещании, - рассказал источник.

Напомним, в Казани на школьном этапе всероссийской олимпиады по литературе ученикам 10-х классов был предложен для разбора рассказ Алексея Слаповского "Скрипка Страдивари", содержащий нецензурные выражения. После поступивших из муниципалитетов жалоб текст заменили, однако многие школьники успели выполнить работу с первым вариантом.

Отметим, что произведение Слаповского входит в число рекомендованных Министерством образования РФ для учащихся 10-11-х классов.

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