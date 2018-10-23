Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Чите

Сотрудники правоохранительных органов задержали 45-летнего мужчину по подозрению в убийстве 12-летней девочки, пропавшей в Чите 19 октября. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следователи получили доказательства причастности мужчины к совершению преступления. В его жилье провели обыск. У задержанного был найден мобильный телефон пропавшей школьницы.

Для задержания подозреваемого привлекли бойцов ОМОН Росгвардии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство малолетнего").

Поиски ребенка продолжается, в нем участвуют волонтеры.

Напомним, девочка отправилась в школу и пропала по дороге в учебное заведение. Родные в тот же день сообщили об этом в правоохранительные органы.