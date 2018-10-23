В Иркутске огласили обвинительное заключение по делу о "Боярышнике"

Обвинительное заключению семи фигурантам дела об отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", жертвами которой в 2016 году стали 76 человек, огласили в суде Ленинского района Иркутска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Разбирательство по существу началось 22 октября. Среди обвиняемых - пять выходцев из Азербайджана, а также две жительницы Иркутской области. Им инкриминируется часть 3 статьи 238 УК РФ "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти потребителей".

Напомним, массовое отравление жителей Иркутской области "Боярышником" было зафиксировано в декабре 2016 года. Оказалось, что в жидкости, которую употребляли пострадавшие граждане, использовался опасный метиловый спирт. По информации СК по региону, от отравления погибли 62 человека.

Следующее заседание суда по делу назначено на 29 октября.