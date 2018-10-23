Новости

Александр Овечкин вышел на девятое место в НХЛ по голам в большинстве 10:04
В Сочи в ДТП с автобусом пострадали четыре человека 10:04
ВТБ и Сбербанк создадут региональную авиакомпанию‍ 10:00
В Иркутской области поймали сбежавших заключенных 09:57
Студенты "прокачают" первый российский солнцемобиль 09:55
В Иркутске огласили обвинительное заключение по делу о "Боярышнике" 09:54
Тамбовскому спецназу выдали лазерное снаряжение 09:51
В Москве появится стеклянный мост 09:40
В Башкирии из-за задымления в гимназии эвакуировали почти 650 человек 09:37
Косачев: Не будет ДРСМД - ядерная война станет ближе 09:35
В прокуратуре опровергли факт обстрела севшего в Хабаровске самолета 09:33
Две мексиканки погибли во время селфи на взлетно-посадочной полосе 09:28
Пошлины США сделали американскую сталь самой дорогой в мире 09:23
На маслозаводе в Урюпинске произошел пожар 09:11
Правительство снизит требования к кредитующим застройщиков банкам 08:52
В Чите беременная пассажирка "скорой" родила после ДТП 08:50
Подозреваемый в убийстве девочки в Чите был судим за изнасилование 08:40
В зоопарке США львица убила отца своих троих детенышей 08:05
Два крупных объекта обнаружены в зоне поиска подлодки "Сан-Хуан" 07:57
На Чукотке изменится структура органов исполнительной власти 07:48
Полицейские обнаружили тело 12-летней школьницы в Чите 07:31
В России может подорожать хлеб 06:59
Трамп назвал себя националистом 06:47
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост 06:25
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Чите 06:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Видео: Танк Т-90 утопили в бассейне
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
Выдержит ли российская экономика усиление санкций
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
23.10.2018 09:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске огласили обвинительное заключение по делу о "Боярышнике"

Текст: Дмитрий Мальков

Обвинительное заключению семи фигурантам дела об отравлении спиртосодержащей жидкостью "Боярышник", жертвами которой в 2016 году стали 76 человек, огласили в суде Ленинского района Иркутска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

В Сибири завершено следствие по делу об отравлении "боярышником"

Разбирательство по существу началось 22 октября. Среди обвиняемых - пять выходцев из Азербайджана, а также две жительницы Иркутской области. Им инкриминируется часть 3 статьи 238 УК РФ "Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности причинение смерти потребителей".

Напомним, массовое отравление жителей Иркутской области "Боярышником" было зафиксировано в декабре 2016 года. Оказалось, что в жидкости, которую употребляли пострадавшие граждане, использовался опасный метиловый спирт. По информации СК по региону, от отравления погибли 62 человека.

Следующее заседание суда по делу назначено на 29 октября.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск Отравление "Боярышником" в Иркутске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство снизит требования к кредитующим застройщиков банкам
Россия ответила на санкции Украины
Лондон не нашел доказательств "российского вмешательства"
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки задержан в Чите