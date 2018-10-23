СК возбудил дело после пожара на заводе "Электроцинк" во Владикавказе

В Северной Осетии следователи возбудили уголовное дело после пожара в помещении завода "Электроцинк" во Владикавказе и гибели сотрудника МЧС в ходе ликвидации ЧП. Дело возбуждено по ч 2 ст 217 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности на опасном производстве), сообщает пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, возгорание произошло 21 октября в 2.30 ночи в помещении электролитного цеха. После обнаружения возгорания дежурная смена покинула цех, так как не имела возможности потушить огонь, а диспетчер отключил электроснабжение. Прибывшие на место пожарные приступили к тушению возгорания. В это время у входных ворот цеха обрушилась кирпичная стена. Под завалом погиб 38-летний командир отделения пожарно-спасательной части №1, еще два сотрудника получили различные травмы и были отправлены в больницу. Одного из них госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

Следователи осмотрели место происшествия, изучили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и пришли к выводу, что на объекте была нарушена техника промышленной безопасности. В результате игнорирования норм ТБ на опасном производстве возник пожар, погиб человек, а предприятию был нанесен ущерб на сумму более 500 тысяч рублей. Сейчас следователи устанавливают круг подозреваемых в совершении преступления.

Напомним, площадь возгорания на крупнейшем в республике заводе "Электроцинк" составила 4,5 тысяч квадратных метров. Порядка 500 метров здания одного из цехов обрушились. Погиб один спасатель, а еще трое обратились за медицинской помощью. Как ранее сообщала "РГ", в загоревшемся помещении отсутствовала система автоматического пожаротушения.