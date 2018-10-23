В Ахтубинске эвакуировали 300 человек из-за крупного пожара на рынке

Порядка 300 человек были эвакуированы из-за крупного пожара, вспыхнувшего на центральном рынке Ахтубинска в Астраханской области. Людей вывели из домов, расположенных вблизи горящего павильона, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию района.

По данным агентства, эвакуировали жильцов двух домов. Их направили в пункт временного размещения, оборудованный властями в соседней школе. Как уточнили в МЧС, эвакуация была проведена из-за сильного задымления. Угрозы распространения огня нет, сотрудникам МЧС удалось отсечь огонь от соседних построек. Для выведенных жильцов предоставлено горячее питание.

Напомним, на центральном рынке Ахтубинска на площади 2,5 тысячи квадратных метров горит торговый павильон. Возгоранию присвоен третий номер сложности. На данный момент спасатели сообщили о локализации пожара. Информации о пострадавших нет.

На месте работают 38 сотрудников МЧС и девять единиц техники. Как уточнил представитель администрации Ахтубинского района, в ликвидации ЧП пожарным помогают военнослужащие.