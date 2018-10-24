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24.10.2018 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Авария на газопроводе под Владимиром уничтожила 4 гектара леса

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Утечка газа во время аварии на магистральном газопроводе под Владимиром спровоцировала пожар, уничтоживший около четырех гектаров леса. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Под Владимиром прорвало магистральный газопровод
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Во Владимирской области началась проверка обстоятельств ЧП на магистральном газопроводе в районе деревни Адино Меленковского района. По данным регионального ведомства, утром 24 октября в районе населенного пункта Адино произошел порыв магистрального газопровода.

- В результате техногенной ситуации подземные коммуникации размером около 50 метров буквально выбросило на поверхность. От утечки газа возникло возгорание на площади радиусом около 100 метров, последствием которого стало уничтожение лесного массива на площади не менее четырех гектаров, - сообщили в СК.

Сотрудники МЧС пожар потушили, человеческих жертв удалось избежать. Газ потребителям поступает по резервной ветке.

По предварительной версии следствия, ЧП произошло из-за скачка подачи газа, который под повышенным давлением направлялся с магистрального газопровода Рязани.

По факту ЧП следователи начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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