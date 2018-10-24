В центре Ярославля убит руководитель автотранспортного предприятия

В Ярславле убит исполняющий обязанности генерального директора автотранспортного предприятия Евгений Нестеренко. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, утром бизнесмен был найден мертвым в районе остановки общественного транспорта "Площадь Волкова".

Предположительно, он подрался с одним из посетителей кафе, в котором отдыхал накануне. Между мужчинами возник конфликт, выяснять отношения они вышли на улицу. В ходе потасовки бмзнесмен получил травмы, несовместимые с жизнью.

В силовых структурах случившееся пока не комментируют.