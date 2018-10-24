Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на 4,5 км

В среду днем вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, выбросил стол пепла на высоту до 4,5 километра.

В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области сообщили, что шлейф распространился в восточном направлении от вулкана.

В городе пеплопада не зарегистрировано, угрозы для населения нет. Запах сероводорода не ощущается.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.