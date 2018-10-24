Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил о необходимости усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов после трагедии в Керчи. Об этом он заявил на выездном совещании в Новосибирске.

По словам секретаря СБ РФ, произошедшее в Керчи, где погиб 21 человек и более 50 было ранено, показало, насколько неэффективно в стране ведется профилактическая работа с подростками и молодежью, а также обеспечивается безопасность учебных заведений.

Патрушев напомнил, что трагедия в Керчи - это не первый случай, когда учащиеся нападали на своих сверстников. Такое уже происходило в Москве, Перми, Улан-Удэ, Ивантеевке, Шадринске, Барабинске.

В связи с этим секретарь СБ РФ заявил о необходимости провести тщательный анализ условий и обстоятельств, которые способствовали совершению подобных преступлений, и привели к гибели ни в чем не повинных людей, тем более детей.

По его словам, следствие сейчас идет, и он уверен, что "истинные причины преступления будут установлены, а виновных привлекут к ответственности".

При этом Николай Патрушев заявил, что уже сейчас очевидно, что руководителям всех уровней крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану образовательных учреждений, а также повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодежью.

В это связи, по его мнению, требуется принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы среди подростков и молодежи, а также работы подразделений по делам несовершеннолетних. Параллельно с воспитательными и профилактическими мерами, по мнению Патрушева, необходимо усилить в стране контроль за оборотом оружия и боеприпасов.