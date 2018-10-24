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24.10.2018 15:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заподозрил вице-мэра Сочи в превышении полномочий

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Следственный комитет РФ сообщил подробности дела в отношении заместителя главы Сочи, директора департамента строительства Ивана Бомбергера. По данным правоохранителей, чиновника подозревают в "превышении должностных полномочий" при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома (часть 1 статьи 286 УК РФ).

В Сочи в рамках дел о коррупции начались масштабные обыски

- Чиновник выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. Так он создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, - рассказали в ведомстве.

В свою очередь, по данным СК, директор МУП города Сочи "Водоканал" Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение  многоквартирного дома к сетям водоснабжения.

Как писала ранее "РГ", обыски в домах и квартирах чиновников прошли сегодня утром. А ранее, 17 октября, был задержан первый вице-мэр города Сергей Юрина и занимавшего этот пост до него Анатолия Рыкова. Обоим уже избрана мера пресечения: два месяца они проведут в СИЗО.

Первые же задержания представителей сочинской администрации начались еще в апреле текущего года, когда под следствие попал занимавший на тот момент пост первого заместителя мэра курорта Мугдин Чермит.

Как стало известно "РГ", череда обысков по коррупционным делам в олимпийской столице продолжится, в списке более 20 адресов.

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