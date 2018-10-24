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24.10.2018 12:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В мэрии Сочи прошли обыски в кабинетах глав двух департаментов

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В среду в администрации Сочи прошли новые обыски, на этот раз следственные действия шли в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомберга и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова.

Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах региона, обоих подозревают в превышении должностных полномочий в сфере строительства. По данным силовиков, они выдавали разрешающие незаконное строительство документы.

В Сочи арестовали семь фигурантов громкого дела о коррупции

Причем обыски начались с квартир чиновников, а позже продолжились и на их рабочих местах. Приход правоохранителей в здание администрации подтвердили и в пресс-службе мэрии.

Напомним, 17 октября текущего года были задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и бывший заместитель градоначальника олимпийской столицы Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Александр Иванов.

В деле, в котором в качестве подозреваемых проходит семь человек, речь идет о двух эпизодах получения чиновниками взяток от местного предпринимателя за разрешение на строительство жилья в Сочи. По версии следствия, была разработана целая схема с четким распределением ролей. При обращении бизнесмена в мэрию за согласованием стройки сначала следовал отказ, после бизнесмену советовали обратиться в суд. Во время заседания особо возражений со стороны властей не было, что обеспечивало гарантированное решение в пользу бизнесмена. За услугу чиновники, по данным СКР, просили вознаграждение от 50 миллионов до 100 миллионов рублей за каждую сделку. В результате по такому сценарию было согласовано строительство двух многоквартирных домов.

Начались громкие аресты в регионе еще весной. Тогда под стражу были взяты архитектор Краснодара Игорь Мазурок и первый заместитель мэра Сочи Мугдин Чермит. Высокопоставленным чиновникам инкриминируется превышение должностных полномочий в вопросах, связанных с самостроями и обманутыми дольщиками.

Тем временем

Также по данному делу сегодня прошли обыски и у главы МУП “Водоканал” Сергея Винарского. По данным источника "РГ" в правоохранительных органах региона, его обвиняют в выдаче разрешения на подключение к коммуникациям незаконно возведенного многоквартирного дома.

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