В Туапсе стихия оставила без газа в домах 600 человек

В Туапсе в результате непогоды оказался поврежден участок газопровода, без газа остались 600 абонентов. Об этом в среду сообщили в экстренных службах региона.

Как выяснилось, на трубу во время разгула стихии - сильного ветра и ливня - упало дерево. В зоне отключения оказались как многоквартирные дома, так и частные домовладения.

Как уже писала "РГ", подтопленными в Краснодарском крае оказались поселки Шаумян, Цыпка, Горный, Мессожай, Григорьевское, станицах Кривеньковская и Куринская, городе Туапсе.

По данным регионального МЧС, была проведена эвакуация более ста человек, больше всего помощь понадобилась жителям Туапсе (43 человека) и станице Кривеньковская (35 человек).