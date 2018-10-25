Камеры автоматической фотовидеофиксации вновь попали в громкую историю. Депутаты просят Генеральную прокуратуру проверить законность их установки, а также предлагают упорядочить их размещение.

Иногда камеры тень от автомобиля идентифицируют как выезд на выделенную полосу, и водителю приходит штраф. Фото: d2boy

К Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке обратился первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Он попросил проверить законность установки на городских улицах камер фиксации нарушений Правил дорожного движения "Стрит Фалькон".

Такие камеры похожи на уличные фонари, имеют круговой обзор и способны уследить даже за 10-секундной остановкой в неположенном месте.

Но, как указывает депутат, для фиксации правонарушений в области дорожного движения в качестве систем фото- и видеофиксации могут применять специальные технические средства, утвержденные в установленном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответствующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. "Стрит Фалькон" не прошел всех необходимых испытаний. Это не сертифицированный измерительный прибор, достоверно определяющий координаты фиксируемого транспортного средства. Поэтому его применение недопустимо, считает Лысаков.

Однако он применяется, и автовладельцы массово получают штрафы. "Аппарат предназначен для наружного наблюдения и фиксации времени, а его используют как систему автоматической фотовидеофиксации", говорит депутат.

Чуть ранее в МВД и прокуратуру обратилась Федерация автовладельцев России с просьбой проверить на соответствие ГОСТ установку камер. По данным федерации, из 106 проверенных ею комплексов фотовидеофиксации только у 11 установлены знаки, предупреждающие о приближении к такой камере.

Как считают в федерации, это приводит к тому, что камеры работают не на обеспечение безопасности дорожного движения, а исключительно на пополнение бюджетов. Причем зачастую даже не региональных, а конкретных частных фирм.

Зачастую мобильные комплексы устанавливают не только и не столько в действительно опасных местах, сколько там, где легче собирать штрафы

Напомним, что у нас вошло в моду отдавать установку камер по концессионым соглашениям коммерческим организациям. Бюджет не тратит деньги на их установку, зато такая фирма получает вполне приличный доход.

С каждого выписанного штрафа она получает 230 рублей.

Если учесть, что минимальный штраф 500 рублей и его можно уплатить со скидкой в 50 процентов, то бюджеты от такой совместной деятельности получают всего 20 рублей.

При этом зачастую мобильные комплексы устанавливают не только и не столько в действительно опасных местах, сколько там, где легче собирать штрафы. Все водители прекрасно понимают необходимость этих приборов там, где требуется снижать скорость, на опасных участках дорог. А когда их ставят там, где никогда аварий не было, то водители также понимают, что это не забота об их же безопасности, а перекачивание денег из их кармана в чей-то другой.

Серая иномарка, пропуская "скорую помощь", немного выехала за линию разметки и получила штраф с камер. Фото: Комсомольская Правда

Именно по этой причине заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько предлагает законодательно запретить бессистемную установку камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом он заявил, комментируя итоги совещания с представителями МВД России, Федерального дорожного агентства, Минтранса России, Всероссийского общества автомобилистов, Ассоциации "РАДОР" по вопросу внесения изменений в действующее законодательство в части регулирования расстановки камер фото- и видеофиксации.

"Действующее законодательство не устанавливает требования к процедуре выбора мест для размещения дорожных камер. В результате технические средства фиксации нарушений, как правило, ставятся в бессистемном порядке", - сказал он на совещании.

"Если места размещения стационарных камер в обязательном порядке согласовываются сегодня в Комиссиях по безопасности дорожного движения, на заседание которых приглашаются представители ГИБДД субъекта Федерации, то для расстановки передвижных камер правил применения на сегодняшний день вообще не существует. Владельцы дорог тоже должны иметь обязанность согласовывать установку таких камер. Сегодня это не закреплено законодательно", - подчеркнул депутат.

Проект заключается в том, чтобы сделать камеры элементами дорожной инфраструктуры, такими же, как знаки. Их можно устанавливать только по соответствующему проекту организации дорожного движения. То же предлагается сделать и с камерами, в том числе мобильными. Надо поставить где-то камеру - надо сделать проект организации дорожного движения. Тогда использование комплексов будет упорядоченным, прозрачным и понятным.

А как в регионах?

В Краснодаре, по разным подсчетам, установлено 47 автономных видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД. Однако на практике это число, по всей вероятности, больше на порядок.

Жители региона неоднократно обращались в полицию и прокуратуру региона с жалобами на неисправную работу видеокамер и неправомерно выписанные штрафы. Так, краснодарец, которому пришел штраф в несколько тысяч рублей за якобы нарушенные правила ПДД, сумел доказать в суде, что, когда камера зафиксировала его нарушение, он на самом деле находился в своем автомобиле в другом конце города. С аналогичными жалобами в прокуратуру обратились и другие жители Краснодара. Разбирательство этого инцидента обернулось скандалом, вызвало широкий резонанс в обществе и привело к тому, что неправомерно выписанные штрафы аннулировали. Однако причины происшествия так и не обнародовали.

Поверить, что "Газель" разогналась до 233 км в час, сможет разве что камера. Фото: facebook.com

А одним из лидеров по числу камер на дорогах стал Татарстан. Только на трех федеральных трассах, проходящих по территории республики, недавно установили сто стационарных приборов "АвтоУраган-ВСМ2". Эти комплексы регистрируют не только моментальную скорость движения автомобиля, но и, будучи расставленными на определенном расстоянии друг от друга, вычисляют среднюю скорость. В следующем году камеры этого типа планируется устанавливать и в Казани. Поскольку "автоураганы" могут также фиксировать проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу и трамвайные пути, велодорожки и тротуары.

Сейчас нарушения ПДД в крупных городах республики фиксируют сотни разнотипных стационарных и мобильных комплексов. Места дислокации последних, как рассказал "РГ" источник в УГИБДД МВД по РТ, регулярно меняются, чтобы автомобилисты не привыкали. Однако камеры ставятся лишь на участках, где есть дорожные знаки с предупреждением о том, что нарушение фиксируется в автоматическом режиме.

Подготовили: Юрий Гень (Краснодар), Тимур Алимов (Казань)