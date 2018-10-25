СК возбудил дело о попытке убийства школьника в драке

В Москве следователи нашли и задержали двоих участников избиения школьника на юге столицы. Против них возбуждено уголовное дело, подростков подозревают в покушении на убийство.

Как уже писала "РГ", СК начал расследование после публикации в соцсетях скандального видео. В столичном районе Чертаново трое парней жестоко избили сверстника недалеко от ТЦ "Коламбус". После этого следователи провели проверку и выяснили, что пострадавший получил серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что двоих участников избиения сейчас допрашивают следователи. Они будут задержаны, затем им изберут меру пресечения.