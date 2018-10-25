В Якутии на шестые сутки нашли потерявшихся в тундре людей

В среду вечером в Анабарском улусе Якутии нашли двух мужчин и дочь одного из них, заплутавших в тундре и не дававших о себе знать с 18 октября. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства республики, все трое живы и здоровы.

Шесть дней назад тундровики выехали на снегоходе из райцентра, села Саскылах в родное село Юрюнг-Хая. Однако, по словам председателя республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности населения Дмитрия Лепчикова, они отклонились от привычного маршрута и ушли немного в сторону. Поняв, что заплутали, люди решили ждать помощи в охотничьей избушке, оказавшейся на пути. Там, в 90 километрах от Саскылаха, их и обнаружила одна из поисковых групп.

Потерявшихся все это время искали, в том числе с привлечением вертолета. Были опасения, что они могли провалиться под лед, пересекая многочисленные водоемы. Проверку по факту безвестного исчезновения людей в среду начали следственные органы. К счастью, все обошлось.