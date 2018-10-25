Застрявших в поезде в Туапсе детей из Ставрополья вывезут автобусом

Группа воспитанников детской хореографической школы из Ставрополя, которая застряла в одном из задержанных поездов в Краснодарском крае, будет эвакуирована автобусом. Ситуацию на личном контроле держит губернатор края Владимир Владимиров.

"Для возвращения детей и взрослых в Туапсе направлен автобус, который уже находится в Краснодарском крае. Планируется, что в течение дня ставропольцы будут возвращены домой. Автобус будет сопровождать экипаж ГИБДД из Ставропольского края", - сообщается в информации, опубликованной на официальном сайте губернатора.

Кроме того, в Краснодарский край направлены группа сотрудников ГУ МЧС Ставрополья и городские спасатели. В состав группы вошел психолог для работы с пострадавшими.

Как уже сообщалось, на Кубани из-за мощных ливней в Туапсинском и Апшеронском районах задержаны 15 поездов и три электрички.