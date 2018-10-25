На Кубани после ливней подтоплены 30 населенных пунктов

В результате сильнейших осадков, обрушившихся на Сочи, Апшеронский и Туапсинский районы Кубани, в зоне подтопления на данный момент оказались около 30 населенных пунктов. Об этом в четверг утром сообщили в пресс-службе администрации края. Во всех муниципалитетах организованы оперативные штабы, а спасательные и аварийные работают в усиленном режиме.

По данным краевых властей, в Туапсинском районе подтоплено 1241 домовладение (эвакуировано более 120 человек). Для жителей организовано горячее питание и питье. В течение дня ремонтники планируют приступить восстановлению поврежденного автодорожного моста в районе реки Цыпка.

В Туапсе специалисты восстанавливают водоснабжение, уже начались подворовые обходы, в ходе которых будет оценен ущерб от разгула стихии.

В Апшеронском районе сильнее всего пострадали Куринское и Кабардинское сельские поселения, а также Хадыженское городское поселение. В зоне подтопления здесь находятся 900 домовладений, в которых проживает около трех тысяч человек. 300 из них уже эвакуированы в санаторий, школу и детский сад, расположенные в городе Хадыженске. Все они обеспечены горячим питанием и водой.

К ликвидации последствий стихии привлечены почти 400 специалистов и около 100 единиц техники.