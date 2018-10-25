Названа вероятная причина прорыва труб в центре Петербурга

Износ сетей в кафе Петербурга мог стать причиной прорыва труб, при котором погибли два человека. Такую версию озвучил генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин, передает РИА Новости.

Цицин подчеркнул, что подробно он не изучал ситуацию, но ему известна общая изношенность сетей в Северной столице. 30 октября глава Фонда реформирования ЖКХ собирается посетить Петербург и, помимо прочего, изучить ситуацию с прорывом труб в заведении на Измайловском проспекте.

Напомним, в ночь на 28 сентября во дворе дома №20 произошел прорыв труб. Кипяток быстро залил двор и стал стекать в подвал, где находилось кафе.

В ту ночь кафе работало до 6 утра, в помещении было много посетителей. Все клиенты и сотрудники заведения быстро покинули место, но два молодых человека решили вернуться за теплой одеждой.

В суматохе их не заметили. Их тела обнаружили сотрудники "Теплосети", когда зашли в подвал, чтобы устранить последствия прорыва. Два парня, одному из них 21 год, второму - 22, погибли от ожогов.

По факту случившегося Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело, но конкретных подозреваемых пока нет.