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25.10.2018 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге возбудили дело из-за смертельного ДТП с машиной ФСИН

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту ДТП на Таллинском шоссе, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате столкновения автомобиля сотрудника регионального управления ФСИН и иномарки погибли три человека. В их числе водитель автомобиля Hyundai и два его пассажира, которые скончались на месте.

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Другой участник ДТП, водитель автомашины Toyota, сотрудник УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, капитан внутренней службы, 1989 года рождения, госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, именно Toyota выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек").

Как уточняет пресс-служба ведомства, уже установлены и допрошены свидетели и очевидцы происшествия, назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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