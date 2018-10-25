Глава МЧС вылетел на Кубань, пострадавшую от разгула стихии

В четверг глава МЧС России Евгений Зиничев вылетел в Краснодарский край, чтобы проконтролировать на месте ликвидацию последствий обрушившихся на насколько районов Кубани стихии.

Перед эти министр, как сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, в ходе совещания заслушал доклады об оперативной обстановке в пострадавших от стихии районах, мерах по ликвидации последствий и восстановлению инфраструктуры. Была отмечена важность оперативного решения вопросов восстановления транспортного сообщения в пострадавших районах, в том числе железнодорожного.

"По решению главы чрезвычайного ведомства МЧС России приступило к наращиванию группировки в Туапсинском районе и Сочи. Для этого туда будут переброшены более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства. Для контроля хода ликвидаций последствий прохождения циклона в пострадавшие районы вылетает оперативная группа МЧС России во главе с министром Евгением Зиничевым", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным МЧС, последствия циклона в Краснодарском крае ликвидируют 700 человек, в настоящее время в Туапсинском районе работает аэромобильная группировка спасателей. Как уже сообщалось, в результате сильнейших осадков, обрушившихся на Сочи, Апшеронский и Туапсинский районы Кубани, в зоне подтопления оказались около 30 населенных пунктов.