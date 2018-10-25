На Кубани начали ремонт поврежденных стихией дорог

Федеральные дорожники приступили к ликвидации последствий подтопления автомобильных трасс в Краснодарском крае, которые были повреждены в результате сильнейших ливней и схода оползней.

Об этом говорится в информации, помещенной на официальном сайте Росавтодора. Все сотрудники ведомства на Кубани переведены в усиленный режим работы. Самые сильные повреждения в результате подтоплений получили пять участков федеральной трассы А-147 Джубга - Сочи и схода селей на А-149 Адлер - Красная Поляна.

Сообщается, что по состоянию на 12.00 на четырех из пяти участков дороги А-147 (в Адлере и поселке Вардане Лазаревского района Сочи), а также на всем протяжении трассы А-149 движение автотранспорта обеспечено в штатном режиме.

В настоящее время основные силы и средства стянуты в Лазаревский район: здесь из-за подъема воды в реке Макопсе разрушен 20-метровый участок подхода к мосту. На месте ЧС работают 15 специалистов ведомства и 20 единиц техники (в том числе два крана, экскаватор, фронтальный погрузчик, манипулятор и самосвалы). Сейчас ремонтники устраивают ограждающие конструкции из сборных бетонных изделий для последующего восстановления земляного полотна и дорожной одежды.

В ближайшее время сюда будет переброшена дополнительная мощная техника. Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе - нет.

При этом с четырех часов утра прекращено автомобильное сообщение между городом Туапсе и большей частью Лазаревского района. Работы по ликвидации ЧС в Краснодарском крае осложняет сильный дождь.

По данным Росавтодора, при благоприятных погодных условиях (а сейчас на месте ремонтных работ продолжается сильный дождь) и снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд в Макопсе в течение 48 часов.