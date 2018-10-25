На Кубани непогода оставила без водоснабжения 60 тысяч человек

В результате непогоды в Туапсе, где проживает более 60 тысяч человек, прервано водоснабжение. Об этом в четверг сообщили в экстренных службах региона.

- В городе организуют подвоз воды: на улицах установят специальные емкости-накопители, будут работать водовозы, в том числе дополнительно приехавшие из Краснодара, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как уже писала "РГ", сильнейшие ливни обрушились на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также Лазаревский район Сочи.