Обрушенные автомобильные мосты, заблокированные селями железнодорожного полотна, дома без воды, света и газа, подтопленные больницы - таковы последствия небывалого разгула стихии на Кубани. По предварительным данным, на расчистку улиц и ремонт повреждений понадобится как минимум два-три дня.

В четверг в подтопленных сильнейшим ливнем 30 населенных пунктах Краснодарского края приступили к подсчетам ущерба от паводка, а также ликвидации последствий сильнейшего ливня и ветра. Из самых опасных участков и прямо из собственных домов были эвакуированы более 400 человек в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани, а также в Лазаревском, Хостинском и Адлерском районах Сочи. К сожалению, не обошлось и без жертв. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, уже обнаружены тела двух пожилых жителей Туапсинского района - мужчины и женщины. Серьезно пострадавшими из-за грязевого потока значатся также двое. Пока не ясна и судьба еще одной женщины (1951 года рождения), официально она считается пропавшей, ее сейчас ищут.

…Началось все с Туапсинского района, где за полтора суток выпало более двухмесячной нормы осадков. Сначала под воду ушли дороги, чуть позже стало известно о подтоплениях железнодорожных рельсов сразу на нескольких местных станциях, а потом начались и эвакуации из домов.

По поселкам и самому городу Туапсе шли сильные потоки, в них смешалось все - ветки и грязь. Если попасть в такой водоворот, удержаться на ногах вряд ли удастся.

- Нас предупредили о непогоде. Пришло несколько сообщений от МЧС на телефон, а прямо перед ливнем, да и во время тоже, по местным дорогам ездили спасатели с громкоговорителями. У нас квартира на третьем этаже, поэтому решили просто не выходить из дома. За всем наблюдали из окна, воды было очень много, - рассказывает жительница Туапсе Елена.

Сразу за Туапсе затапливать начало и часть Апшеронского района.

Спасателям даже пришлось снимать с крыши дома в Хадыженске семью - супругов, детей и бабушку ребят. Добирались до подтопленцев на катамаране.

В Туапсинском районе сначала под воду ушли дороги, позже стало известно о подтоплении железнодорожных путей, потом началась эвакуация жителей домов

А уже ближе к утру стихия затронула сначала Лазаревский район Сочи, а позже Хостинский и Адлерский районы. За несколько часов в городе выпало 76 миллиметров осадков, сошло восемь селей и повалено несколько десятков деревьев. Вода подтопила первые этажи двух местных больниц и около 30 домов. Местный горный аул Наджиго оказался полностью отрезан, туда успели подвезти продукты, питьевую воду и дизельный генератор.

Как сообщили в администрации Краснодарского края, согласившихся на эвакуацию жителей подтопленных поселений разместили в местных администрациях, школах и гостиницах. Кроме того, в больницах были подготовлены дополнительные места для тех, кому потребуется медицинская помощь, организовали горячее питание.

Параллельно с эвакуацией начали приходить сообщения об авариях на сетях: без электроэнергии полностью или частично остались несколько десятков поселков, часть кубанцев из-за упавшего на трубу дерева оказалась без газа, был поврежден водопровод в Туапсе и двух поселках Сочи. Ситуация усугублялась тем, что ремонтировать вышедшее из строя оборудование из-за непогоды было практически невозможно, да и местность большинства горных поселков такая, что даже на спецтехнике не всегда можно добраться. В итоге работы затянулись.

Впрочем, на этом злоключения не кончились. К примеру, Сочи и вовсе оказался отрезанным от остальной части региона из-за поврежденных селем железнодорожных путей, фактически смыло потоком автомобильный мост в туапсинском селе Цыпка и разрушен 20-метровый участок федеральной трассы Джубга - Сочи.

Если неуспевшие проехать машины все-таки сумели повернуть назад, то несколько железнодорожных составов остались ждать. Пассажирам пришлось просидеть несколько часов в поездах, которые не доехали до Туапсе. Позже привлекли автобусы, которые доставили людей в Горячий Ключ. Кстати, среди застрявших оказался детский хореографический коллектив из Ставрополя. Ребята направлялись на конкурс народного танца в Сочи. Группу из 84 детей и их сопровождающих отправили назад автобусом.

Из олимпийской столицы так же нельзя уехать железнодорожным транспортом. Как вариант, Минтранс России предлагает доставить всех застрявших пассажиров поездов самолетом в пункты назначения.

Как сообщили в СК ЖД, на восстановление инфраструктуры может уйти до трех суток. Не лучше прогноз и с транспортным движением - связывающую олимпийскую столицу с другими городами края трассу, скорее всего, будут ремонтировать не менее двух суток.

Без электроэнергии остались несколько десятков поселков, а вышедшие из берегов реки повредили водопровод в Туапсе и поселках

В свою очередь, мэрия курорта поспешила успокоить гостей и жителей Сочи - несмотря на ситуацию, проблем с продовольствием и топливом в муниципалитете не предвидится.

- Никаких проблем с обеспечением курорта всем необходимым нет, и не имеется повода для того, чтобы население создавало ажиотаж в магазинах, - считают представители мэрии. - С раннего утра ведется мониторинг предприятий оптовой торговли. В среднем, запасов полуфабрикатов и консервов имеется на одну-две недели. Продуктов долгосрочного хранения - на семь - десять дней, сыров и колбасных изделий - на неделю, масложировой продукции - на пять - семь дней.

Всего в ликвидации последствий паводка задействовано более 700 человек и около 100 единиц специальной техники. Если понадобится, к работам в любой момент готовы подключиться и военные.

Из сотрудников районных администраций сформированы группы, которые начали обходить поврежденные жилища.

- Стихия пройдет, и людям понадобятся деньги. Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в ближайшее время, - рассказал журналистам глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Мобильные группы по оценке ущерба от ЧС обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. На выплаты уже зарезервирован как минимум один миллиард рублей.

Причем метеосводка по уже и без того пострадавшим районам неутешительная. По данным метеорологов, дожди продолжатся как минимум до субботы. Все оперативные службы региона готовятся к возможным новым ЧП.

Справка "РГ"



Наводнение, которое произошло в Краснодарском крае в середине октября 2010 года, было зафиксировано на тех же территориях, что и нынешнее. Ровно восемь лет назад в новостных сводках также мелькали Туапсинский и Апшеронский районы, а также часть города Сочи. Тогда в результате серьезного паводка погибли 14 человек, серьезные ранения получили еще 42, всего же пострадавшими признали 7,5 тысячи жителей. Были разрушены почти полторы тысячи домовладений, из них полностью - 250.