Дело о "разборке" школьников в Москве передано в СК РФ

Уголовное дело о попытке убийства столичного школьника его сверстниками передано в СК РФ. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин для полного и объективного расследования.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, участники жестокого избиения 15-летнего школьника учились вместе с ним. Поэтому СК намерен узнать все о психологическом климате в коллективе. Следователи выяснят, пытался ли кто-нибудь предотвратить конфликт между подростками. Тем временем двое фигурантов уголовного дела ожидают, когда им выберут меру пресечения.

Напомним, о драке школьников у ТЦ "Коламбус" на юге Москвы стало известно в четверг. В соцсети попало видео, где была заснята расправа школьников над товарищем. Юноши били подростка, даже когда он упал на землю и просил о помощи. Пострадавший сейчас находится в больнице, а двоих участников "разборки" задержали. По предварительным данным, поводом к жестокому избиению стала переписка в соцсетях.