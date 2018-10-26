Новости

В Калининграде начали выпуск обновленного Kia Sportage 17:30
Из собора в Солсбери пытались украсть Великую хартию вольностей 17:21
В США найдена очередная посылка с бомбой 17:20
В Кронштадте появится самый старый в России корабль-музей 17:19
Дело о "разборке" школьников в Москве передано в СК РФ 17:17
ФАС разберется с ростом оптовых цен на сахар 16:59
На Кубани матпомощь подтопленцам начнут выплачивать с 27 октября 16:52
Владимиру Путину подарили пояс оленевода 16:39
РАЭК предложила убрать штрафы из законопроекта о самозанятых 16:38
Названы самые популярные у иностранных туристов регионы России 16:26
В Москве начали устанавливать автосистему управления теплоснабжением 16:24
Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье 16:23
Топилин объяснил заявление о росте зарплат в России 16:20
В РПЦ прокомментировали идею Филарета отнять название у УПЦ 16:10
Мутко рассказал о ситуации с паводком в Краснодарском крае 16:05
Вышел финальный трейлер "Богемской рапсодии" 16:02
Пентагон приостановил полеты истребителей F-35 из-за неисправности 16:00
В Минске открыли памятный знак студенческому движению ССО 16:00
В Китае женщина с ножом напала на детсадовцев 15:56
В Южной Корее обвинили посольство США в неуплате аренды за 38 лет 15:51
Названы десять самых высокооплачиваемых актрис на телевидении 15:45
В Японии продали две хурмы за 5 тысяч долларов 15:44
Опубликованы кадры задержания бывшего зампрокурора Башкирии 15:40
"Таких должно быть поколение". Москвичи о Караченцове - видео 15:37
Топилин прокомментировал заявление о беспрецедентном росте зарплат 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
26.10.2018 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

Фото: пресс-служба администрации Приморского края Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Мост в Михайловском районе Приморского края мог рухнуть из-за превышения допустимой нагрузки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Олега Кожемяко.

По его словам, конструкция моста не была рассчитана на прохождение большегруза такой массы. В момент ЧП предельно допустимая весовая нагрузка была превышена в полтора раза. По предварительной версии, это и послужило причиной обрушения двух пролетов, в результате которого погиб как минимум один человек.

После обрушения перехода в иркутской школе завели уголовное дело

Напомним, ЧП произошло 26 октября в районе 15 часов по местному времени на пятом километре дороги Осиновка-Рудная пристань. Во время проезда груженой фуры Volvo по мосту через реку Осиновка рухнули два пролета конструкции. В момент обрушения моста прицеп большегруза откатился назад и придавил легковую машину Mazda Demio, ехавшую следом. На данный момент известно об одном погибшем, однако точное количество пассажиров, находившихся в салоне легковушки, неизвестно. В региональном МВД сообщили, что 49-летний водитель фуры не пострадал. По данным РИА Новости, он задержан.

В пресс-службе администрации Приморского края уточнили, что сейчас сотрудники экстренных служб и волонтеры разгружают фуру, груженную картофелем, чтобы вытащить легковой автомобиль. В краевом МВД отметили, что разгрузка фуры проводится вручную, работы осложняют начавшиеся в Приморье проливные дожди. По данным полиции, на мосту действовало ограничение для движения автомобилей массой более 20 тонн. 

На место ЧП выехал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он лично координирует работу экстренных служб. Сейчас на месте ЧП работают 30 сотрудников МЧС и более 10 единиц техники. Принято решение о привлечении дополнительных сил из соседних гарнизонов.

Кожемяко подчеркнул, что мост был оборудован специальными предупреждающими знаками. Сотрудники регионального СК начали доследственную проверку по факту происшествия.

Объезд поврежденного участка организован по дороге Осиновка-Кемерово-Нефтебаза.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В РПЦ прокомментировали идею Филарета отнять название у УПЦ
Опубликованы кадры задержания бывшего зампрокурора Башкирии
В Сочи предупредили о новых сильных дождях
Кремль прокомментировал позицию саудовских властей по делу Хашкуджи
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову"