Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

Мост в Михайловском районе Приморского края мог рухнуть из-за превышения допустимой нагрузки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Олега Кожемяко.

По его словам, конструкция моста не была рассчитана на прохождение большегруза такой массы. В момент ЧП предельно допустимая весовая нагрузка была превышена в полтора раза. По предварительной версии, это и послужило причиной обрушения двух пролетов, в результате которого погиб как минимум один человек.

Напомним, ЧП произошло 26 октября в районе 15 часов по местному времени на пятом километре дороги Осиновка-Рудная пристань. Во время проезда груженой фуры Volvo по мосту через реку Осиновка рухнули два пролета конструкции. В момент обрушения моста прицеп большегруза откатился назад и придавил легковую машину Mazda Demio, ехавшую следом. На данный момент известно об одном погибшем, однако точное количество пассажиров, находившихся в салоне легковушки, неизвестно. В региональном МВД сообщили, что 49-летний водитель фуры не пострадал. По данным РИА Новости, он задержан.

В пресс-службе администрации Приморского края уточнили, что сейчас сотрудники экстренных служб и волонтеры разгружают фуру, груженную картофелем, чтобы вытащить легковой автомобиль. В краевом МВД отметили, что разгрузка фуры проводится вручную, работы осложняют начавшиеся в Приморье проливные дожди. По данным полиции, на мосту действовало ограничение для движения автомобилей массой более 20 тонн.

На место ЧП выехал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Он лично координирует работу экстренных служб. Сейчас на месте ЧП работают 30 сотрудников МЧС и более 10 единиц техники. Принято решение о привлечении дополнительных сил из соседних гарнизонов.

Кожемяко подчеркнул, что мост был оборудован специальными предупреждающими знаками. Сотрудники регионального СК начали доследственную проверку по факту происшествия.

Объезд поврежденного участка организован по дороге Осиновка-Кемерово-Нефтебаза.