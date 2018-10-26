Бывшего зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну

Следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ при попытке покинуть страну задержали бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) в отношении Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова возбудил зампредседателя следкома России.

По данным следствия, в 2017 году фигуранты уголовного дела по предварительному сговору через посредников получили от первого заместителя мэра Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей за отмену постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях чиновников городской администрации при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова отменил заместитель Генерального прокурора России.

Следователи также проверяют других лиц на причастность к аналогичным коррупционным или должностным преступлениям.

Как сообщил источник "РГ" в надзорном ведомстве, Олег Горбунов с сегодняшнего дня ушел в отставку. Причина в соответствующем приказе указана такая: "Уволить по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по выслуге лет". Уходу с должности предшествовали обыски, проведенные на даче, в квартире и служебном кабинете Олега Горбунова в рамках уголовного дела в отношении прокурора Советского районы Уфы Рамиля Гарифуллина.

В Генеральной прокуратуре отметили, что проверочные мероприятия, послужившие основанием для изобличения в преступлении и привлечении к уголовной ответственности прокурора Советского района г. Уфа Республики Башкирия Рамиля Гарифуллина, были проведены по инициативе Генпрокуратуры РФ и с ее согласия.

"В ходе расследования уголовного дела были установлены обстоятельства, способствовавшие изобличению в противоправных деяниях первого заместителя прокурора республики Олега Горбунова. В настоящее время Гарифуллин и Горбунов уволены из органов прокуратуры. Проверочные мероприятия в отношении иных лиц органов прокуратуры Республики Башкортостан продолжаются. Противоправные и коррупционные действия бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - отметили в надзорном ведомстве.