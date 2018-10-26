Арестован подозреваемый в педофилии иркутянин

Иркутский районный суд выбрал подозреваемому в изнасиловании двух несовершеннолетних меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в СК по региону, в отношении 51-летнего жителя Иркутского района было возбуждено уголовное дело по пункту "б" ч.сти 4 статьи 131 УК РФ и пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ.

Подозреваемый, ранее судимый за аналогичные преступления, скрывался от стражей правопорядка в лесу, однако был найден 24 октября в деревне Столбова Иркутского района.

- Сейчас задержанному предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений в отношении малолетних, - добавили в СУ СК РФ по Иркутской области.