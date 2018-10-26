Тушившего пожар в "Зимней вишне" спасателя оставили под стражей

Судебная коллегия Кемеровского областного суда сегодня оставила в СИЗО начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, который в числе двенадцати обвиняемых проходит по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Постановление Кемеровского областного суда о продлении Генину срока содержания под стражей, как сообщает ТАСС, осталось без изменения, а апелляции прокурора и адвоката - без удовлетворения.

Предельный срок ареста пожарного, который находится под стражей с апреля, истекал 11 октября, но облсуд продлил его до 25 декабря по ходатайству следствия. Представитель СК мотивировал тем, что до 25 декабря продлено предварительное следствие по делу, обвиняемый должен успеть ознакомиться с материалами. К ним приложили заявления потерпевших, опасающихся за свои жизнь и здоровье из-за угроз, поступавших от друзей Генина.

Следствие считает, что при тушении пожара в "Зимней вишне" пожарный исполнил свои должностные обязанности ненадлежащим образом, нарушил боевой устав. На видеозаписи, которая демонстрировалась ранее в суде, хорошо видно, как Генин отправился на четвертый этаж горящего здания не по короткому пути, который ему неоднократно указывал отец трех погибших девочек, а последовал за охранником ТРЦ. Время было потеряно, и не менее 37-ми человек, находившихся в кинозале №2, скончались от полученных термических ожогов, отравления продуктами горения и угарным газом. По словам адвоката Генина, он обвиняется в халатности (три эпизода).

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, в нем погибли 60 человек, большинство из которых дети. Все двенадцать обвиняемых по уголовному делу арестованы.