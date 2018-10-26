Тушившего пожар в "Зимней вишне" спасателя оставили под стражей

Новости

В МХТ им. Чехова открыли памятник Олегу Табакову 13:53
Избитого в ярославской колонии осужденного оставили под надзором 13:50
Десять боевиков-террористов пытались пересечь Беларусь в 2018 году 13:49
На Украине убьют сотни брошенных хозяином овец 13:48
Скорсезе и ДиКаприо снимут фильм об убийствах из-за нефти 13:33
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Караченцова 13:31
В Кремле рассказали о цели предстоящего саммита по Сирии в Стамбуле 13:26
Минск: Проект Военной доктрины СГ планируется утвердить до конца года 13:23
На Кубани жители начали возвращаться в дома после паводка 13:23
Под Астраханью грузовик упал с парома, есть погибший 13:22
Под Владимиром иномарка насмерть сбила ребенка на "зебре" 13:22
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову" 13:16
Путин назвал уход из жизни Караченцова невосполнимой утратой 13:09
Ювелирный Дом Bvlgari подарил колье Музеям Московского Кремля 13:04
В Польше нашли замок из легенд 13:04
Фото: певица Шинейд О’Коннор отреклась от католицизма и приняла ислам 13:02
Минздрав посчитал ущерб от стихии двум больницам на Кубани 12:54
В Пулково прилетел крупнейший в мире самолет 12:54
В зоне паводка на Кубани за медпомощью обратились 50 человек 12:54
Улицу в Новой Москве предложили назвать в честь Караченцова 12:53
Назван лучший регион России для винного туризма осенью 12:48
Кремль прокомментировал позицию саудовских властей по делу Хашкуджи 12:46
Мэр Москвы назвал Николая Караченцова великим актером 12:40
УАЗ ответил критикам внедорожника "Патриот" серией роликов 12:38
Бывшего зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
26.10.2018 12:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тушившего пожар в "Зимней вишне" спасателя оставили под стражей

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Судебная коллегия Кемеровского областного суда сегодня оставила в СИЗО начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина, который в числе двенадцати обвиняемых проходит по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня".

Постановление Кемеровского областного суда о продлении Генину срока содержания под стражей, как сообщает ТАСС, осталось без изменения, а апелляции прокурора и адвоката - без удовлетворения.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Следователи помогут пострадавшим в "Зимней вишне" составить гражданские иски

Предельный срок ареста пожарного, который находится под стражей с апреля, истекал 11 октября, но облсуд продлил его до 25 декабря по ходатайству следствия. Представитель СК мотивировал тем, что до 25 декабря продлено предварительное следствие по делу, обвиняемый должен успеть ознакомиться с материалами. К ним приложили заявления потерпевших, опасающихся за свои жизнь и здоровье из-за угроз, поступавших от друзей Генина.

Следствие считает, что при тушении пожара в "Зимней вишне" пожарный исполнил свои должностные обязанности ненадлежащим образом, нарушил боевой устав. На видеозаписи, которая демонстрировалась ранее в суде, хорошо видно, как Генин отправился на четвертый этаж горящего здания не по короткому пути, который ему неоднократно указывал отец трех погибших девочек, а последовал за охранником ТРЦ. Время было потеряно, и не менее 37-ми человек, находившихся в кинозале №2, скончались от полученных термических ожогов, отравления продуктами горения и угарным газом. По словам адвоката Генина, он обвиняется в халатности (три эпизода).

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, в нем погибли 60 человек, большинство из которых дети. Все двенадцать обвиняемых по уголовному делу арестованы.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Кубани жители начали возвращаться в дома после паводка
Кремль прокомментировал позицию саудовских властей по делу Хашкуджи
Бывшего зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову"
Moody's: Россия справится с новыми американскими санкциями