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26.10.2018 09:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске пациентка избила врача клавиатурой

Текст: Никита Зайков (Омск)

В Омске правоохранительные органы проверяют информацию об инциденте в одной из городских больниц, где произошел конфликт врача и пациентки.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, по предварительной информации, у медика диагностировано сотрясение мозга.

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По данным следствия, 47-летняя женщина заявилась на прием в кабинет ультразвуковой диагностики с направлением из поликлиники, в котором о назначении соответствующей процедуры не было ни слова. Врач отказала пациентке в проведении УЗИ, после чего та пришла в ярость, схватила со стола компьютерную клавиатуру и ударила ей медика по голове.

Следователи проверяют все обстоятельства случившегося, чтобы дать правовую оценку действиям женщины. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Нападения на медиков
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