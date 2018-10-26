В Омске пациентка избила врача клавиатурой

В Омске правоохранительные органы проверяют информацию об инциденте в одной из городских больниц, где произошел конфликт врача и пациентки.

Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, по предварительной информации, у медика диагностировано сотрясение мозга.

По данным следствия, 47-летняя женщина заявилась на прием в кабинет ультразвуковой диагностики с направлением из поликлиники, в котором о назначении соответствующей процедуры не было ни слова. Врач отказала пациентке в проведении УЗИ, после чего та пришла в ярость, схватила со стола компьютерную клавиатуру и ударила ей медика по голове.

Следователи проверяют все обстоятельства случившегося, чтобы дать правовую оценку действиям женщины. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.