ФАС не стала наказывать Burger King за оскорбивший петербуржцев слоган

Санкт-Петербургское УФАС РФ отказалось от намерения возбуждать против сети ресторанов быстрого питания Burger King дело по признакам нарушения закона о рекламе. Основанием стала информация о том, что оскорбительная для города, пережившего блокаду, рекламная компания именно в Петербурге не проводилась, сообщили в управлении.

Разбирательство началось после того, как на улицах Северной столицы был замечен человек с символикой ресторана и слоганом "You won't starve to death in this city" (ты не умрешь с голоду в этом городе).

"Поддерживая справедливое возмущение блогера о неуместности подобных рекламных слоганов", которое объясняется историческими событиями в годы Великой Отечественной войны, УФАС передало дело на рассмотрение петербургского Общественного совета по рекламе.

Члены совета в свою очередь тоже осудили "спорную" рекламную кампанию, однако учли, что, по словам ответчика, данная акция могла быть провокацией конкурентов. Сеть ресторанов также сообщила, что футболки с слоганом, возмутившим петербуржцев, уже утилизированы.

- С учетом мнения Общественного совета по рекламе и поступившей информации считаем инцидент исчерпанным и возбуждение дела по признакам нарушения Закона о рекламе не целесообразным, - отметил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.