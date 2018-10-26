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26.10.2018 15:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФАС не стала наказывать Burger King за оскорбивший петербуржцев слоган

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургское УФАС РФ отказалось от намерения возбуждать против сети ресторанов быстрого питания Burger King дело по признакам нарушения закона о рекламе. Основанием стала информация о том, что оскорбительная для города, пережившего блокаду, рекламная компания именно в Петербурге не проводилась, сообщили в управлении.

Фото: depositphotos.com
УФАС Петербурга пригрозило Burger King за слоган про умирающих от голода

Разбирательство началось после того, как на улицах Северной столицы был замечен человек с символикой ресторана и слоганом "You won't starve to death in this city" (ты не умрешь с голоду в этом городе).

"Поддерживая справедливое возмущение блогера о неуместности подобных рекламных слоганов", которое объясняется историческими событиями в годы Великой Отечественной войны, УФАС передало дело на рассмотрение петербургского Общественного совета по рекламе.

Члены совета в свою очередь тоже осудили "спорную" рекламную кампанию, однако учли, что, по словам ответчика, данная акция могла быть провокацией конкурентов. Сеть ресторанов также сообщила, что футболки с слоганом, возмутившим петербуржцев, уже утилизированы.

- С учетом мнения Общественного совета по рекламе и поступившей информации считаем инцидент исчерпанным и возбуждение дела по признакам нарушения Закона о рекламе не целесообразным, - отметил руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Закон "О рекламе"
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