Аксенов рассказал, за что арестован крымский вице-премьер Нахлупин

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире программы "Серьезный разговор" на телеканале "Первый крымский" назвал причину ареста вице-премьера правительства РК Виталия Нахлупина, а также бывшего замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского и первого зампредседателя комитета конкурентной политики Ярослава Сливки.

- Здесь не шла речь о хищении денег из республиканского бюджета, - рассказал Аксенов. - Было групповое вымогательство денег у подрядчиков за проведение конкурсных процедур. Поэтому сейчас проверяются контакты и связи господина Нахлупина и его товарищей Дукорского и Сливки, которые были задержаны в Москве.

Как считает Аксенов, вскрытые факты вымогательства "откатов" у коммерческих фирм и арест Нахлупина не повлекут негативных последствий для реализации федеральной целевой программы развития РК и Севастополя.

- Никаких негативных моментов, связанных с реализацией программы, не будет, если только дополнительные сведения в результате не вскроются, - отметил Аксенов. - Контроль существует, поэтому практически все объекты, которые были намечены к реализации в этом году, будут сданы.

Глава Крыма напомнил при этом, что аресты коррумпированных чиновников в Крыму происходят регулярно.

- Война с коррупцией объявлена всем без исключения, - заверил он. - В данном случае не хочу делать выводы о господине Нахлупине, поскольку следствие разберется. Мы оказываем всю поддержку: все органы власти предоставили необходимые документы. Предоставили следствию в первый день полностью все отчеты по всем направлениям, включая выписки со счетов и так далее. Работаем с ФСБ, со Следственным комитетом максимально эффективно.

Напомним, Басманный районный суд Москвы принял решение удовлетворить ходатайство следователей и заключить под стражу на два месяца вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого во взяточничестве в особо крупном размере (статья 290 УК РФ).

Интересно, что и предыдущий вице-премьер правительства РК, курировавший ФЦП, - Виталий Казурин, также был задержан, а позже осужден за взятки в крупном размере - за получение 27 миллионов рублей его приговорили к 11,5 годам лишения свободы.