Суд арестовал вице-премьера Крыма Нахлупина на 2 месяца

В Москве Басманный суд вынес решение о заключении под стражу вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на срок 2 месяца. Его обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере. "Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Нахлупину меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 декабря", - приводит слова судьи Юлии Сафиной ТАСС.

Ранее Нахлупин просил суд заключить его под стражу после того, как выздоровеет его малолетний ребенок, заболевший ветряной оспой.

"Ему необходимо лечение в Москве, во время которого ему нужна моя забота. Лечение может занять две недели, после чего я согласен быть заключенным под стражу", - заявил он. Однако суд эти доводы не принял.

Нахлупин работал зампредседателя Совета министров Крыма с января 2016 года и занимался вопросами исполнения федеральной целевой программы развития республики.

Отмечается, что по делу о коррупции задержаны также бывшие замминистра транспорта Крыма Валентин Дукорский и первый зампредседателя комитета конкурентной политики Ярослав Сливка.