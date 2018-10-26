Новости

В МХТ им. Чехова открыли памятник Олегу Табакову 13:53
Избитого в ярославской колонии осужденного оставили под надзором 13:50
Десять боевиков-террористов пытались пересечь Беларусь в 2018 году 13:49
На Украине убьют сотни брошенных хозяином овец 13:48
Скорсезе и ДиКаприо снимут фильм об убийствах из-за нефти 13:33
Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Караченцова 13:31
В Кремле рассказали о цели предстоящего саммита по Сирии в Стамбуле 13:26
Минск: Проект Военной доктрины СГ планируется утвердить до конца года 13:23
На Кубани жители начали возвращаться в дома после паводка 13:23
Под Астраханью грузовик упал с парома, есть погибший 13:22
Под Владимиром иномарка насмерть сбила ребенка на "зебре" 13:22
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову" 13:16
Путин назвал уход из жизни Караченцова невосполнимой утратой 13:09
Ювелирный Дом Bvlgari подарил колье Музеям Московского Кремля 13:04
В Польше нашли замок из легенд 13:04
Фото: певица Шинейд О’Коннор отреклась от католицизма и приняла ислам 13:02
Минздрав посчитал ущерб от стихии двум больницам на Кубани 12:54
В Пулково прилетел крупнейший в мире самолет 12:54
В зоне паводка на Кубани за медпомощью обратились 50 человек 12:54
Улицу в Новой Москве предложили назвать в честь Караченцова 12:53
Назван лучший регион России для винного туризма осенью 12:48
Кремль прокомментировал позицию саудовских властей по делу Хашкуджи 12:46
Мэр Москвы назвал Николая Караченцова великим актером 12:40
УАЗ ответил критикам внедорожника "Патриот" серией роликов 12:38
Бывшего зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну 12:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
26.10.2018 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минздрав посчитал ущерб от стихии двум больницам на Кубани

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Минздрав РФ посчитал предварительный ущерб от подтопления ливнем двух больниц в Краснодарском крае. Об этом сообщил на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
На Кубани по факту гибели людей во время паводка возбудили дело

- Все медицинские организации Краснодарского края работают в штатном режиме. Две больницы пострадало, сейчас выясняется размер ущерба, ориентировочно он оценивается в 70-80 миллионов рублей, - цитирует Костенникова РИА Новости. - В результате ЧП погибло шесть человек, за медицинской помощью обратилось 50 человек, в том числе 11 детей. В медицинских организациях находится 12 пострадавших. У всех пострадавших основной диагноз - общее переохлаждение организма.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Непогода обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Наводнение в Краснодарском крае
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Кубани жители начали возвращаться в дома после паводка
Кремль прокомментировал позицию саудовских властей по делу Хашкуджи
Бывшего зампрокурора Башкирии задержали при попытке покинуть страну
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову"
Moody's: Россия справится с новыми американскими санкциями