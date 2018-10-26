Минздрав посчитал ущерб от стихии двум больницам на Кубани

Минздрав РФ посчитал предварительный ущерб от подтопления ливнем двух больниц в Краснодарском крае. Об этом сообщил на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

- Все медицинские организации Краснодарского края работают в штатном режиме. Две больницы пострадало, сейчас выясняется размер ущерба, ориентировочно он оценивается в 70-80 миллионов рублей, - цитирует Костенникова РИА Новости. - В результате ЧП погибло шесть человек, за медицинской помощью обратилось 50 человек, в том числе 11 детей. В медицинских организациях находится 12 пострадавших. У всех пострадавших основной диагноз - общее переохлаждение организма.

Как уже писала "РГ", в результате выпадения огромного количества осадков оказались подтоплены 30 населенных пунктов Краснодарского края. Непогода обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Кубани, а также несколько районов Сочи.