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27.10.2018 15:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бывшего зампрокурора Башкирии арестовали на два месяца

Текст: Айгуль Камаева

Басманный суд Москвы избрал для бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова меру пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России.

Ходатайствовали о заключении под стражу Олега Горбунова следственные органы в связи с его попыткой покинуть страну. Его задержали следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ.

Опубликованы кадры задержания бывшего зампрокурора Башкирии

Напомним, уголовное дело по статье "Получение взятки" в отношении Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова возбудил зампредседателя Следкома России.

По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, в числе фигурантов этого уголовного дела - сотрудник прокуратуры города Уфы, депутат выборного органа местного самоуправления и руководитель коммерческой организации, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве. Также в этом списке значится первый заместитель главы администрации Уфы, которого подозревают в даче взятки в 10 миллионов рублей.

Вознаграждение, считает следствие, было дано за отмену постановления о возбуждении уголовного дела против должностных лиц уфимской горадминистрации при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ.

Ранее у первого зампрокурора Башкирии провели обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Они оба - Гарифуллин и Горбунов - уволены из органов прокуратуры.

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