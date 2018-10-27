Бывшего зампрокурора Башкирии арестовали на два месяца

Басманный суд Москвы избрал для бывшего первого заместителя прокурора Башкирии Олега Горбунова меру пресечения в виде ареста на два месяца. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России.

Ходатайствовали о заключении под стражу Олега Горбунова следственные органы в связи с его попыткой покинуть страну. Его задержали следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ.

Напомним, уголовное дело по статье "Получение взятки" в отношении Олега Горбунова и заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры РБ Артура Шаретдинова возбудил зампредседателя Следкома России.

По информации официального представителя СК России Светланы Петренко, в числе фигурантов этого уголовного дела - сотрудник прокуратуры города Уфы, депутат выборного органа местного самоуправления и руководитель коммерческой организации, которые подозреваются в посредничестве во взяточничестве. Также в этом списке значится первый заместитель главы администрации Уфы, которого подозревают в даче взятки в 10 миллионов рублей.

Вознаграждение, считает следствие, было дано за отмену постановления о возбуждении уголовного дела против должностных лиц уфимской горадминистрации при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В дальнейшем незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем Генерального прокурора РФ.

Ранее у первого зампрокурора Башкирии провели обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении прокурора Советского района Уфы Рамиля Гарифуллина. Они оба - Гарифуллин и Горбунов - уволены из органов прокуратуры.