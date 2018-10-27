СК уточнил детали расследования коррупционного скандала в Башкирии

Центральный аппарат Следственного комитета уточнил детали расследования нового громкого коррупционного скандала в Башкирии.

27 октября по просьбе Следственного комитета был арестован бывший первый зампрокурора Башкирии. Из-за значительности постов фигурантов этого уголовного дела его расследованием занимается Главное следственное управление СК России.

Продолжается расследование по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью указанной прокуратуры Артура Шаретдинова и их соучастников. Горбунов и Шаретдинов обвиняются по статье - "получение взятки", рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам представителя ведомства, в деле есть еще "действующие лица": это сотрудник прокуратуры города Уфы, депутат выборного органа местного самоуправления, руководитель коммерческой организации. Эти граждане подозреваются в посредничестве во взяточничестве (ч.4 ст.291.1 УК РФ).

И еще один фигурант- первый заместитель главы администрации Уфы, в действиях которого, по словам Петренко, "усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки)". Все эти граждане, как утверждают в СК, "дали показания по обстоятельствам преступления".

По версии следствия, в 2017 году Олег Горбунов и Артур Шаретдинов, при посредничестве бизнесмена, сотрудника прокуратуры и депутата получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 миллионов рублей. Столько "стоила" отмена постановления о возбуждении уголовного дела о неправомерных действиях должностных лиц администрации городского округа Уфа. Нарушения законы были при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Позже незаконное постановление Горбунова было отменено заместителем генерального прокурора РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.