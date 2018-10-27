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27.10.2018 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число погибших в ДТП с грузовиком в Петербурге возросло до семи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургские спасатели обнаружили тело седьмого погибшего в аварии на Западном скоростном диаметре, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу .

Все семеро - пассажиры и водитель микроавтобуса Hyundai. Их личности сейчас устанавливаются.

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Напомним, авария произошла на 36-м километре Западного скоростного диаметра. Грузовик протаранил микроавтобус. Hyundai загорелся. На место оперативно прибыли спасатели и бригады "скорой", но находившиеся в микроавтобусе люди скончались до приезда работников экстренных служб.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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