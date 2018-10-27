Число погибших в ДТП с грузовиком в Петербурге возросло до семи

Петербургские спасатели обнаружили тело седьмого погибшего в аварии на Западном скоростном диаметре, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу .

Все семеро - пассажиры и водитель микроавтобуса Hyundai. Их личности сейчас устанавливаются.

Водитель грузовика Skania госпитализирован.

Напомним, авария произошла на 36-м километре Западного скоростного диаметра. Грузовик протаранил микроавтобус. Hyundai загорелся. На место оперативно прибыли спасатели и бригады "скорой", но находившиеся в микроавтобусе люди скончались до приезда работников экстренных служб.

Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по факту случившегося.