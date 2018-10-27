Документы пострадавшим от стихии на Кубани восстановят бесплатно

Все утраченные в ходе разгула стихии на Кубани документы сотрудники МВД России восстанавливают пострадавшим бесвозмездно. Об этом журналистам сообщили в краевом Главном управлении МВД.

В сообщении полицейского главка сказано, что в таком режиме работают отделы по вопросам миграции и МРЭО ГАИ. На них ложится сейчас основная нагрузка по выдаче или замене паспортов граждан РФ, временных удостоверений личности, а также водительских удостоверений, свидетельств о регистрации транспортных средств и автомобильных номеров.

В МВД сообщили и график работ своих подразделений: с 8.00 до 20.00 (по московскому времени) без выходных.

По информации властей Кубани, подтоплены почти 2,4 тысячи жилых домов, в которых проживают свыше 5,5 тысяч человек. У многих стихия вместе с домами повредила либо унесла потоком и все документы.