Более миллиона британцев подписали петицию о новом референдуме по Brexit

Свыше миллиона человек подписали петицию, призывающую к проведению нового референдума по Brexit. Об этом свидетельствует статистика, подводимая сайтом change.org, где, собственно, и размещена петиция.

Речь идет об условиях выхода Соединенного королевства из Евросоюза. "В 2016 году людям дали высказать свое мнение по поводу того, оставаться в ЕС или покинуть его. Сейчас пришло время людям сказать решающее слово по поводу самого соглашения, пока не слишком поздно", - говорится в петиции.

"Независимо от того, как вы голосовали на первом референдуме, вы имеете право высказать свое мнение об итоговых договоренностях", - отмечает автор инициативы Кристиан Броутон, сотрудник газеты The Independent. По его мнению, для проведения референдума как минимум три причины: во-первых, люди теряют веру в переговорный процесс между Лондоном и Брюсселем ("хаотичный подход" Мэй и парламента привел к отставкам в правительстве, но мало прояснил по ключевым вопросам), во-вторых, они должны принимать участие в принятии окончательного решения, в-третьих, сейчас они намного лучше представляют ситуацию, чем два года назад.

Между тем ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство не намерено проводить повторный референдум касательно Brexit. "Нет, это не так", - отметила Мэй, отвечая на вопрос о том, готовится ли ее кабинет к очередному плебисциту. По ее словам, на данный момент согласовано 95 процентов вопросов, касающихся выхода Соединенного Королевства из ЕС и условий дальнейшего сотрудничества сторон.