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Рубрика: Коммерческий транспорт

"ГАЗель" получит необычный мотор‍

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ. Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ.
Фото: Пресс-служба Группы ГАЗ.

Горьковский автозавод сертифицировал все семейство "ГАЗель Next" в новой модификации с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen и 6-ступенчатой "механикой".

Легкий коммерческий автомобиль получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) по требованиям Евразийского экономического союза (ЕАЭС), выданный сертификат позволит реализовывать "малотоннажник" не только на российском рынке, но и в таких странах, как Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Установленный в автомобиль дизельный мотор Volkswagen 2.0 TDI с турбонаддувом серии ЕА189 и системой впрыска Common Rail имеет максимальную мощность 136 л.с., а максимальный крутящий момент 340 Нм достигается в наиболее востребованном диапазоне 1600-2250 об/мин.

Фото: Пресс-служба предприятия
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Двигатель попал под экологическим нормы "Евро-6" и получил систему очистки выхлопных газов SCR с впрыском мочевины. Небольшой объем и высокая литровая мощность обеспечивают топливную эффективность на уровне лучших образцов в классе легких коммерческих автомобилей. Использование в конструкции специального блока балансировки позволило эффективно нейтрализовать вибрации и шумы двигателя, повысить комфорт для водителя и пассажиров и обеспечить равномерную работу на всем диапазоне оборотов.

Новая 6-ступенчатая механическая коробка передач полностью разработана "газовцами" и способна "переварить" крутящий момент до 450 Нм. "Механика" с тросиковым приводом отличается четкостью переключения, низким уровнем шума и вибраций, а также высоким ресурсом.

Сейчас в моторную гамму "ГАЗель Некст" входит бензиновый двигатель УМЗ Evotech 2.7 л. (120 л.с.), дизельный Cummins ISF 2.8 л. (149 л.с.), а также битопливный бензиново-газовый (модификация УМЗ Evotech). Все моторы работают в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Фото: depositphotos.com
Нового конкурента "ГАЗели" засняли на видео

Продажи "ГАЗели Next" с немецким мотором в России стартуют в 2019 году. С конвейера Горьковского автозавода ежегодно будет сходить 40 тысяч "ГАЗелей Next" с двигателем VW.

Подписанное в прошлом году соглашение о закупке силовых агрегатов позволяет в течение пяти лет поставлять нижегородцам 200 тысяч моторов Volkswagen EA189.

Напомним, обновленная "ГАЗель Next" с дизельным мотором Volkswagen 2.0 TDI, 6-ступенчатой КПП, подушками безопасности и системой ESP впервые продемонстрировали на выставке коммерческого транспорта в Ганновере "IAA-2018".

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