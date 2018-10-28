Jeep Compass: Кто будет покупать американский кроссовер

До России наконец-то добрался компактный кроссовер Jeep Compass. С его приходом итало-американская компания завершила формирование модельного ряда SUV в нашей стране. Мы отправились в Италию, чтобы поближе познакомиться с этим автомобилем.

Дебют нового Compass состоялся еще в 2016 году, но до России автомобильные новинки частенько доезжают с опозданием. Так произошло и с кроссовером Jeep.

Модель создана на платформе, которая также лежит в основе Jeep Renegade и Fiat 500X. Автомобиль сохранил колесную базу (2636 мм) и габариты предшественника: длина 4416 мм, ширина 1819 мм, высота - 1645 мм. Клиренс - 200 мм в обычных версиях и 216 мм во внедорожной Trailhawk.

Первое, на что обращаешь внимание, это решетка радиатора с семью прорезями. Сразу понимаешь - это Jeep, настолько запоминающимся является этот элемент экстерьера у знаменитого бренда.

А еще кроссовер выделяется массивным передним бампером с широким воздухозаборником, переходящим в мощный пластиковый обвес кузова, четко очерченными трапециями колесных арок, строгими формами фар со светодиодным контуром и фирменными задними фонарями.

Compass очень похож на Grand Cherokee - флагмана марки. Если два автомобиля поставить рядом, то отличить их друга от друга будет крайне сложно. Впрочем, в визуальном сходстве моделей нет ничего плохого. Да и сами ребята из Jeep уверены, что обе эти модели воспринимаются как члены одной семьи. Хочешь чуть поменьше и попроще - Compass, побольше и покруче - Grand Cherokee.

Интерьер вряд ли кого-то удивит: никаких причуд или изысков вы здесь не найдете. Хотя и придраться особенно не к чему. Везде мягкий пластик, сиденья обшиты качественной кожей. Понравился и руль, который обеспечивает удобный хват.

У некоторых коллег были претензии по эргономике, однако я таких проблем не заметил. Нужные клавиши нашлись очень быстро, да и пользоваться ими вполне удобно.

Освоиться на водительском месте также не составило труда. Передние кресла имеют достаточное количество регулировок. Сзади у пассажиров сиденья с широким откидным подлокотником. Места для ног вполне хватает. Для двоих. А вот втроем (если в вашей компании пассажиры средней комплектации, а не дети) рвануть на "дальняк" вряд ли получится - будет тесновато.

Автомобиль получил мультимедийную систему с тачскрином диагональю 8,4 дюйма, которая поддерживает устройства Apple и Android. Пользоваться ей легко, она не виснет, не залипает, а подружить ее со своим смартфоном проще простого. Графика навигации не поражает воображение, но зато система предупреждает о камерах контроля скорости. Аудиосистему Beats оценят истинные ценители музыки - звук она дает очень сочный, хотя, конечно, не Bowers & Wilkins.

Объем багажника составляет 368 литров - это маловато. Например, у Volkswagen Tiguan, который числится конкурентом Compass (так считают в Jeep), этот показатель равен 615 литрам. Но есть и плюсы: пятая дверь электрифицирована, а сама кнопка расположена необычно - на стенке багажника. В подполье грузового отсека оказалась полноразмерная запаска.

К сожалению, автомобилей с актуальными для нашего рынка моторами на тесте не было. Все это объясняется очень просто. Машины для журналистов не везли из России, как это часто бывает, а взяли у итальянских дилеров. В итоге на выбор были доступны 2,0 литровый дизель и 1,4 литровый бензиновый силовой агрегат.

У нас же Compass, напомним, с сентября месяца продается с одним мотором 2,4 литра. На машинах в базовой комплектации Longitude и более богатой Limited он развивает 150 лошадиных сил, а вот у внедорожной Trailhawk мощность повышена до 175 сил.

Сначала мы поездили на версии, которая в Европе ценится больше всего. Двигатель на тяжелом топливе ожидаемо неплох на низах. Но для того, чтобы уверенно чувствовать себя на обгонах, его недостаточно. 9-ступенчатый "автомат" плавно и без задержек перебирает передачи, но это не особо и помогает. Такая машина больше всего подойдет тем, кто никуда не спешит и очень сильно заботится об экономии топлива. Правда, и бензиновый мотор уж очень бодрым не назовешь. Впрочем, волноваться по этому поводу вряд ли стоит. 2,4-литрового движка, который стоит на машинах для России, вполне должно хватить для всех повседневных задач.

На трассе машина ведет себя уверенно. Подвеска гарантирует пассажирам комфортную езду без пробоев даже при переезде "лежачего полицейского" на высоких скоростях. В Италии качество асфальта в основном хорошее, но те неровности, которые нам попадались, будь то стыки или небольшие ямы, автомобиль проходил без всяких проблем. Да и в принципе на дорогах общего пользования Compass сюрпризов не преподносит, управлять им приятно. Был у нас и участок горного серпантина - кроссовер не спасовал.

Естественно, что автомобиль напичкали всевозможными помощниками. Из самых важных: есть самопарковщик, электромеханический привод ручника, активный круиз-контроль, системы удержания в полосе (при пересечении разметки Compass отруливает в противоположную сторону, затем еще раз, но после этого маневра водителю уже нужно взять управление на себя) и контроля слепых зон, функция автоматического торможения. Согласитесь, приятные и полезные опции.

Но пришло время подвести итоги. Jeep Compass - уже не американская деревенщина. Автомобиль второго поколения получил дизайн под стать марке: это внушительный и лаконичный SUV, который прекрасно вписался в модельный ряд итало-американской компании. Но вопрос в другом: кто будет покупать этот кроссовер в России? Во время презентации на слайдах основными конкурентами Compass, который поставляется в нашу страну из Мексики, значились Volkswagen Tiguan, Toyota RAV4 и Mazda CX5. Но действительно ли в Jeep собираются конкурировать с автомобилями, которые производятся в нашей стране?

Compass продается от 2 049 000 рублей, Tiguan - от 1 399 000 рублей, RAV4 - от 1 449 000 рублей, CX5 - от 1 520 000 рублей. Да, уже в базе у кроссовера FCA довольно неплохой набор опций, машину точно нельзя назвать "пустой", но и у соперников за эти деньги можно получить отлично укомплектованные варианты. А в некоторых случаях выбрать даже дизельные авто, чего Jeep априори предложить не может.

Какие же главные козыри у Compass? В первую очередь это внедорожные качества. Кроссовер, особенно Trailhawk (эта версия отличатся от других комплектаций усиленной защитой нижней части кузова, увеличенным до 216 мм дорожным просветом и "умной" системой полного привода Active Drive Low, где очень короткая первая передача выступает в роли "понижайки"), легко разберется на оффроуде с большинством конкурентов. Именно в среде активных людей, которые ищут приключения, и надо искать покупателей Compass компании Jeep. Впрочем, они и сами об этом прекрасно знают.