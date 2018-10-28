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28.10.2018 21:06
Рубрика: Спорт

"Краснодар" одержал волевую победу над ЦСКА

Текст: Данила Жиляев

В центральном матче 12-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА на своем поле принимал "Краснодар". Армейцы вели по ходу встречи, но в концовке пропустили дважды и в итоге уступили 1:2.

Обе команды идут в числе лидеров первенства. Перед этой игрой в активе обеих соперников было по 19 очков. Лидирует, напомним, "Зенит" с 25-ю баллами, и победа в сегодняшнем матче могла приблизить ЦСКА или "Краснодар" к "сине-бело-голубым" на расстояние трех очков.

Фото: LLUIS GENE / AFP
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По первому тайму было достаточно сложно выделить лидера. Обе команды действовали активно и имели достаточно моментов у чужих ворот, однако забить не могли. Ситуация изменилась во втором тайме. На 54-й минуте хозяева заработали штрафной, Федор Чалов откатил на нового любимца армейских болельщиков Николу Влашича, а хорват нанес неберущийся удар.

"Красно-синие" повели в счете, однако сохранить лидерство не сумели. На 79-й минуте Ари сравнял счет, а всего две минуты спустя он ассистировал Виктору Классону, который забил второй мяч "Краснодара" - как оказалось, победный. Кубанская команда не просто обыграла ЦСКА, но и впервые выиграла у армейцев на выезде. "Быки" набрали 22 очка и вышли на чистое второе место, которое сохранят как минимум до следующего тура.

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